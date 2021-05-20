В Татарстане сегодня ожидается град, порывистый ветер до 27 м/с и до +31 градуса
В четверг, 20 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы, крупный град.
Ветер юго-восточный умеренный, днем местами шквалистые усиления до 18—23 м/с, локально до 25—27 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +27°С до +31 градуса. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +27... +29 градусов.Общество Татарстан
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