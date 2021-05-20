На конкурс проектов на место «Ривьеры» подали уже больше 130 заявок — и ждут архитектора из Голландии в жюри

На конкурс заявилось уже 133 участника

Заявочная кампания международного конкурса по застройке береговой зоны по улице Сибгата Хакима близится к завершению. Как рассказала «Реальному времени» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, на 16 мая поступило 133 заявки от участников из России и зарубежья. Среди них шесть архитектурных консорциумов, 42 организации, 54 индивидуальных участника, 31 авторский коллектив.

По ее словам, в конкурсе участвует вся Россия, а также Великобритания, Бразилия, Болгария, Нидерланды, Сингапур, Франция, Германия. Всего она перечислила 20 зарубежных стран, откуда поступили заявки. Срок подачи заявок истекает 1 июня, а жюри приступит к их рассмотрению 24 июня, напомнила Ильсияр Тухватуллина.

К этому моменту организаторы международного конкурса рассчитывают обновить состав жюри. Как сообщила Тухватуллина, в его состав приглашен архитектор из Голландии — сейчас с ним ведут переговоры.

Еще на старте конкурса сообщалось, что участие в жюри уже подтвердили главный архитектор компании «Брусника», основатель и издатель журнала «Проект Россия» Барт Голдхоорн (кстати, уроженец Голландии, но его имя как подтвердившего участие мэрия Казани назвала еще в апреле), член правления Союза московских архитекторов, академик Международной академии архитектуры (IAA) Сергей Скуратов, ландшафтный архитектор, экс-президент Французской федерации ландшафтных архитекторов Мишель Пена, президент Союза архитекторов России, член Архитектурного совета Москвы, академик Российской академии художеств Николай Шумаков, директор ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» Дина Саттарова, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев, главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина и эксперт Казанской городской думы Татьяна Прокофьева. Возглавить жюри должен мэр Казани Ильсур Метшин.

Сейчас, по данным на сайте конкурса, в состав жюри входят уже 13 человек, и состав еще не определен окончательно.

Организаторы конкурса не ожидают получения готовых архитектурных проектов, но хотели бы увидеть сильные идеи по застройке территории, добавила Тухватуллина.



«Все, что делалось с участием иностранцев в Казани, кончилось ничем»

Впрочем, сам факт привлечения иностранцев как в жюри, так и в качестве исполнителей еще не означает повышения качества проектов — таким мнением сегодня с «Реальным временем» поделился казанский архитектор Сергей Саначин.

— Все, что делалось с участием иностранцев в Казани, кончилось ничем. Вспомните с помпой проведенный конкурс на обустройство района озера Кабан. Что получилось? Кроме простой, «облизывающей» берег пешеходной набережной ничего нет. Парк Тысячелетия вообще не тронут. Все с участием заезжих звезд кончается ничем.

Саначин также вспомнил историю прошлого десятилетия — когда конкурс на проект нового здания Национальной библиотеки РТ (тогда еще планировалось, что она расположится на площади Габдуллы Тукая) выиграл как раз голландский архитектор с мировым именем — Эрик ван Эгераат, но этот проект так и не реализовали.

Купили, чтобы снести. И построить гостиницы

Напомним, что РК «Ривьера» петербургская компания Kravt Invest приобрела в конце декабря 2020 года с торгов по банкротству предыдущего собственника — ЗАО «РК «Ривьера». В апреле стало известно — новые владельцы намерены снести здание комплекса. Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун заявил, что здание морально устарело и использовать его нецелесообразно. Работы по сносу намечены на это лето.

Сама ГК Kravt, по словам Кравцуна, намеревается реализовать там гостиничные проекты — трехзвездочный и пятизвездочный отели. Они должны стать частью многофункционального комплекса, в который также войдет концертный зал, офисы, объекты ретейла. Кроме того, на территории запланируют парк и прогулочную набережную.

ГК Kravt предлагала городу несколько своих концепций по развитию территории, но, как следует из слов Кравцуна, они не подошли. Тогда было решено провести международный конкурс на лучшую концепцию развития этой территории. Конкурс стартовал 14 августа, его призовой фонд — 8,1 млн рублей.

Было решено провести международный конкурс на лучшую концепцию развития этой территории

«Почему мы вынесли эту территорию на конкурс? Потому что изначально нам нарисовали ровные башни — одной высоты. Это был ужас», — вспомнила о первых проектных решениях Ильсияр Тухватуллина. Эта градостроительно значимая территория не должна так застраиваться, подчеркнула она. По ее словам, проект должен гармонично вписываться в окружающую среду, которую определяют три видовые точки. Это панорама Казанского кремля напротив, слева — мост «Миллениум», а справа — набережная Казанки.

Организаторы конкурса понимают, что создать полноценный архитектурный проект в сжатые сроки невозможно. «Но мы надеемся, что будет выделена самая сильная идея», — рассказала Тухватуллина, уточнив, что рассчитывают увидеть оригинальный, свежий силуэт общей застройки.

Сможет ли победитель конкурса претендовать на подписание контракта с застройщиком? «Обязать заказчика мы не можем, но будем обращать внимание на силуэт концепции, которая будет сформирована победителем. Есть те, кто думает, что победитель определен заранее. Это не так», — заявила главный архитектор Казани по окончании разговора.

Луиза Игнатьева, Александр Артемьев