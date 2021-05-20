В Челнах в третий раз за неделю выявили превышение ПДК отравляющих веществ

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах в третий раз за неделю выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе. Это следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

На этот раз станция наблюдения №1, расположенная на стадионе «Строитель», зарегистрировала повышенную концентрацию формальдегида: 0.065 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.



Данные представлены за период наблюдений с 13.00 18 мая по 07.00 19 мая.



Ранее в Набережных Челнах выявили превышение ПДК формальдегида в воздухе, а также повышенную концентрацию диоксида азота.



Ольга Плешкова