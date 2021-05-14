В Набережных Челнах выявили превышение допустимой концентрации диоксида азота в воздухе
В Набережных Челнах вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
Станция наблюдения №4, расположенная на улице 40 лет Победы, зарегистрировала повышенную концентрацию диоксида азота: 0,462 мг/куб. метр при норме 0,2 мг/куб. метр.
Данные представлены за период наблюдений с 13.00 12 мая по 07.00 14 мая.
Несколькими днями ранее в Челнах сразу две станции выявили превышение ПДК формальдегида в воздухе.
В феврале в автограде превысили норму примеси фенола. Повышенную концентрацию вредного вещества зарегистрировали на станциях на проспекте Яшьлек (0,022 мг/куб. м), КДК КАМАЗа (0,012 мг/куб. м), на улице Хади Такташа (0,012 мг/куб. м) и на стадионе «Строитель» (0,015 мг/куб. м).
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