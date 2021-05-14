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В Набережных Челнах выявили превышение допустимой концентрации диоксида азота в воздухе

20:13, 14.05.2021
В Набережных Челнах выявили превышение допустимой концентрации диоксида азота в воздухе
Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Станция наблюдения №4, расположенная на улице 40 лет Победы, зарегистрировала повышенную концентрацию диоксида азота: 0,462 мг/куб. метр при норме 0,2 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдений с 13.00 12 мая по 07.00 14 мая.

Несколькими днями ранее в Челнах сразу две станции выявили превышение ПДК формальдегида в воздухе.

В феврале в автограде превысили норму примеси фенола. Повышенную концентрацию вредного вещества зарегистрировали на станциях на проспекте Яшьлек (0,022 мг/куб. м), КДК КАМАЗа (0,012 мг/куб. м), на улице Хади Такташа (0,012 мг/куб. м) и на стадионе «Строитель» (0,015 мг/куб. м).

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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