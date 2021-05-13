В Челнах сразу две станции зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации уровня формальдегида в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенную концентрацию вредного вещества зарегистрировали два из пяти пунктов наблюдения. Так, ПНЗ №1 на стадионе «Строитель» зафиксировал формальдегид в воздухе на уровне 0,125 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.



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Пункт №2 «КДК КАМАЗа» зарегистрировал концентрацию формальдегида на уровне 0,076 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдений с 13.00 11 мая по 07.00 12 мая.

В феврале в Челнах превысили норму примеси фенола. Повышенную концентрацию вредного вещества зарегистрировали на станциях на проспекте Яшьлек (0,022 мг/куб. м), КДК КАМАЗА (0,012 мг/куб. м), на улице Хади Такташа (0,012 мг/куб. м) и на стадионе «Строитель» (0,015 мг/куб. м).



Татьяна Демина