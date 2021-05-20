«Таттелеком» направит на дивиденды за 2020 год рекордные 819 млн рублей
Годовое собрание акционеров ПАО «Таттелеком» решило направить на выплату дивидендов за 2020 год 819 млн рублей. Эта сумма является рекордной, сообщает пресс-служба компании.
Согласно решению акционеров, будет направлено 50% чистой прибыли за 2020 год, которая составила 1,6 млрд рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 1 июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — до 16 июня, другие получат выплаты до 7 июля.Бизнес Татарстан
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