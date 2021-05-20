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«Таттелеком» направит на дивиденды за 2020 год рекордные 819 млн рублей

10:30, 20.05.2021
«Таттелеком» направит на дивиденды за 2020 год рекордные 819 млн рублей
Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

Годовое собрание акционеров ПАО «Таттелеком» решило направить на выплату дивидендов за 2020 год 819 млн рублей. Эта сумма является рекордной, сообщает пресс-служба компании.

Согласно решению акционеров, будет направлено 50% чистой прибыли за 2020 год, которая составила 1,6 млрд рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 1 июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — до 16 июня, другие получат выплаты до 7 июля.

Бизнес Татарстан
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