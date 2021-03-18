Выручка группы компаний «Таттелеком» в 2020 году превысила 10 млрд рублей

Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по итогам 2020 года составила 1621,5 млн рублей. Это на 169% выше аналогичного показателя за 2019 год (тогда прибыль составила 602,9 млн рублей) и практически в 10 раз превышает результат 2018 года (164,3 млн рублей). Об этом говорится в сообщении компании.



Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за 2020 год равна 1 638,1 млн рублей. Это выше значения за 2019 год на 92,1%. Тогда этот показатель был равен 852,7 млн рублей. Финансовый результат ООО «ТМТ» в 2020 году равен -14,2 млн рублей. Год назад этот показатель был равен -349,8 млн рублей. В 2018 году — -641 млн рублей, в 2017 году — -711 млн рублей.

Объем выручки группы компаний увеличился на 4% и впервые превысил отметку в 10 млрд рублей. Таким образом, этот показатель в 2020 году составил 10 062,5 млрд рублей. В 2019 году объем выручки составил 9 678,3 млн рублей. Выручка ПАО «Таттелеком» увеличилась на 1,6% — с 8 165,6 млн рублей до 8 299,6 млн рублей. Выручка ООО «ТМТ» выросла на 20% — с 1710,1 млн рублей в 2019 году до 2 051,4 млн рублей в 2020 году.



В феврале ПАО «Таттелеком» сообщило, что досрочно погасило все обязательства по кредитам на 3 млрд рублей, в том числе за прошедший год.



Татьяна Леухина