В апреле в Татарстане выдача потребкредитов выросла на 131%

В Татарстане в апреле выдали 44,8 тысяч потребительских кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Среди регионов России Татарстан занял третье место по числу выданных потребительских кредитов. Больше всего потребительских кредитов выдали в Москве, на втором месте — Подмосковье.

НБКИ отмечает, что существенный рост выдачи потребительских кредитов был отмечен во всех регионах страны. В Татарстане показатель вырос на 131,2%.

Всего за апрель в России выдали 1,22 млн потребительских кредитов — это 84,6% больше, чем годом ранее

Ранее «Реальное время» сообщало, что рынок микрофиансирования сильно изменился: заем получают лишь 20% обратившихся.

Ольга Плешкова