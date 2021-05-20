В апреле в Татарстане выдача потребкредитов выросла на 131%
В Татарстане в апреле выдали 44,8 тысяч потребительских кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Среди регионов России Татарстан занял третье место по числу выданных потребительских кредитов. Больше всего потребительских кредитов выдали в Москве, на втором месте — Подмосковье.
НБКИ отмечает, что существенный рост выдачи потребительских кредитов был отмечен во всех регионах страны. В Татарстане показатель вырос на 131,2%.
Всего за апрель в России выдали 1,22 млн потребительских кредитов — это 84,6% больше, чем годом ранее
Ранее «Реальное время» сообщало, что рынок микрофиансирования сильно изменился: заем получают лишь 20% обратившихся.
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