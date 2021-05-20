Жириновский попросил направить Фургала в медицинский центр

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попросил отправить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в медцентр на обследования из-за перенесенного заболевания. С такой просьбой он обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции РФ Константину Чуйченко

Ранее появилась информация, что Фургал до сих пор находится на карантине в московском СИЗО «Лефортово» после перенесенного коронавируса.

«В связи с тем, что Сергей Иванович Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить Сергея Ивановича Фургала в специализированный медцентр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья», — сообщил Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, что экс-губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения. В поддержку политика на несанкционированные митинги начали выходить жители Хабаровского края.

Ольга Плешкова