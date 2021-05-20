В Эстонии для водителей, превышающих скорость, введут «успокоительную остановку» вместо штрафа

Рийгикогу (парламент) Эстонии одобрил законопроект, позволяющий полиции использовать в качестве наказания для нарушителей скоростного режима 45-минутную успокоительную остановку на обочине. Она заменит денежный штраф.

За принятие этого закона проголосовали 88 депутатов 101-местного парламента. Успокоительная остановка вместо штрафа будет предлагаться водителям, которые превысят скорость не более чем на 20 км/ч, пишет ТАСС.

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В 2020 году в России ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов — это на 19,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафы с камер «прилетают» за превышение скорости — в совокупности с постановлениями, которые вынесли инспекторы, автомобилисты в России получили 124 млн штрафов.

