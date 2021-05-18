Ученый КФУ рассказала об опасности мышиной лихорадки

Весна — наиболее опасный сезон заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой. Ее можно «подцепить» на природе и дачных участках. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник НИЛ OpenLab генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Екатерина Мартынова.

Переносчики инфекции — лесные мышевидные грызуны. Заболевание опасно хронической почечной недостаточностью, развитием пиелонефрита, возникновением осложнений со стороны острой сердечно-сосудистой системы, а также геморрагическими нарушениями в виде кровоизлияний внутренних органов.

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Лихорадку эту женщины переносят легче, но чаще заболевают мужчины. Путей заражения несколько: воздушно-пылевой, контактный. От момента заболевания до появления первых симптомов может пройти около недели, причем они схожи с ОРВИ: повышение температуры, покраснение глаз. На третий день появляется боль в пояснице и мышцах. Инкубационный период может длиться до месяца, поэтому важно соблюдать меры профилактики.

Во время уборки следует надевать средства защиты — маски и перчатки. Нужно провести влажную уборку с применением хлорсодержащих веществ, так как в высушенных экскрементах находится вирус, который поднимается с пылью и проникает в дыхательные пути. На загородных участках все земельные работы следует проводить в перчатках. Для того чтобы исключить проникновение на территории грызунов, нужно раз в сезон проводить дератизационные работы, приводит слова спикера пресс-служба КФУ.

Продуктам питания, которые были оставлены на зиму, следует уделить особое внимание, потому что они могли быть объектом внимания мышей.

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в 2020 году в 42 районах Татарстана зарегистрировали 449 случаев заболевания мышиной лихорадкой. На 25 территориях показатель заболеваемости выше среднереспубликанского значения, в 9 из них — более чем вдвое: в Тетюшском, Лениногорском, Бавлинском, Черемшанском, Спасском, Лаишевском, Кайбицком, Елабужском, Нурлатском районах.

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