Путин обсудил с Алиевым инцидент на армяно-азербайджанской границе

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось политико-дипломатическими методами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы», — отметили в Кремле.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что попросил помощи у президента России Владимира Путина. Он объяснил, что написал ему письмо. До этого они обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе.



Алексей Нечаев