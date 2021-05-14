Путин и Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.



Президент РФ подчеркнул, что положения заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана необходимо строго выполнять. Также Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий по ситуации в Карабахе.

До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 и 12 марта. Стороны обсудили вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Маргарита Головатенко