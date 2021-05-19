В Татарстане региональных операторов и местные власти просят контролировать вывоз ТКО в народные праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане региональных операторов и местные власти просят обеспечить контроль своевременного вывоза ТКО. Упор в этом вопросе необходимо сделать в преддверии и в дни проведения народных праздников Каравон и Сабантуй, заявил руководитель Штаба ТКО, председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Только за период 12 по 18 мая жители Казани направили в систему ГИС РТ «Народный контроль» 39 жалоб, связанных с вывозом мусора. По Альметьевскому району за неделю зарегистрировано 11 уведомлений. От жителей Верхнеуслонского района и Набережных Челнов поступило по пять жалоб.

Во всех этих муниципалитетах количество обращений по вывозу ТКО по сравнению с прошлой неделей увеличилось. Количество жалоб сократилось лишь по Лаишевскому району — поступило на шесть уведомлений меньше, чем на прошлой неделе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в начале прошлой недели штаб по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО также настоятельно рекомендовал усилить работу по вывозу мусора. По данным на 12 мая, с начала месяца в «Народный контроль» по вопросу вывоза ТКО региональными операторами «Гринта» и УК «ПЖКХ» поступило 83 уведомления.



Татьяна Демина