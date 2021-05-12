В Татарстане региональным операторам и местным властям рекомендуют усилить работу по вывозу ТКО

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане штаб по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО настоятельно рекомендовал усилить работу по вывозу мусора. Это связано с большим количеством жалоб на скопившиеся отходы.

С начала мая в ГИС РТ «Народный контроль» по вопросу вывоза ТКО региональными операторами «Гринта» и УК «ПЖКХ» поступило 83 уведомления. Решены 45 обращений. Еще 30 находятся в работе, сообщается на сайте Госкомитета РТ по тарифам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Наибольшее количество обращений по вывозу мусора с 1 мая поступило от жителей Казани — 37 уведомлений. По Лаишевскому району получено 12 уведомлений, по Альметьевскому — восемь. Жители Набережных Челнов с начала месяца направили по вопросу вывоза ТКО пять уведомлений. В Спасском районе зарегистрировано четыре обращения в «Народный контроль».

В марте региональный оператор УК «ПЖКХ» сообщил, что не вывозит мусор из 215 поселений западной зоны Татарстана, так как в большинстве из них отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием. Еще одна причина затруднения вывоза ТКО ‒ это небольшое количество постоянно проживающих жителей.

Татьяна Демина