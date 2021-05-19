«Газпром» стал спонсором чемпионатов Европы по футболу и Лиги чемпионов

Российская газовая госкорпорация «Газпром» заключила новый спонсорский контракт с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным, представленным на официальном сайте УЕФА, компания будет спонсировать два предстоящих чемпионата Европы по футболу — в 2021 и 2024 годах. «Газпром» получит партнерские права на квалификационный раунд к Евро-2024 на некоторых рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Кроме этого, стороны пролонгировали спонсорство Лиги чемпионов до 2024 года, чьим партнером «Газпром» выступает последние 9 лет. Новое соглашение будет включать права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА на ближайшие три сезона.

Фото: ru.uefa.com

При этом количество официальных спонсоров чемпионата Европы-2020, который пройдет летом нынешнего года, не изменится. «Газпром» заменит в спонсорском пуле азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Напомним, ранее в «Газпроме» пообещали россиянам бесплатно газифицировать дома до 300 кв. метров.