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В «Газпроме» пообещали бесплатно газифицировать дома до 300 кв. метров

09:09, 07.05.2021 2
В «Газпроме» пообещали бесплатно газифицировать дома до 300 кв. метров
Фото: realnoevremya.ru

К домам малой и средней площади «Газпром» пообещал подводить газ бесплатно. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Строить газопроводы до границ земельных участков будет региональный оператор.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — сказал Густов.

Напомним, что президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 май
    "... Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны." А далее пошла игра в "неисправный телефон". Рулетка. Метраж. Расстояние. И все сводится к - оплате и не маленькой - с мизерных зарплат.
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  • Анонимно 07 май
    то то я смотрю улицу рыть начали... кинулись газифицировать )))
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