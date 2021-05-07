В «Газпроме» пообещали бесплатно газифицировать дома до 300 кв. метров

К домам малой и средней площади «Газпром» пообещал подводить газ бесплатно. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Строить газопроводы до границ земельных участков будет региональный оператор.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — сказал Густов.

Напомним, что президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов.



Ольга Плешкова