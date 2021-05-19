Нарышкин считает аморальным затягивание регистрации «Спутника V» в Евросоюзе

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ему достоверно известно, что затянувшийся процесс регистрации первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Евросоюзе связан с «сигналами из высоких кабинетов» ЕС. Такое поведение в условиях распространения вируса аморально, считает он.



«В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует и экономический фактор, не знаю, пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — заявил Нарышкин в эфире Первого канала.

В свою очередь, директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, где разработали «Спутник V», уверен, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину из-за страха конкуренции, которую российский препарат может составить европейским аналогам.

Отметим, что директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что вакцина «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах не хватает вакцин.

Татьяна Демина