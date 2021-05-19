Кабмин Татарстана утвердил Стратегию развития культуры республики до 2030 года
Кабмин РТ утвердил Стратегию развития культуры Республики Татарстан до 2030 года. Сооветствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Стратегию планируется реализовать в два этапа. Первый этап — 2021—2025 годы. В это время будут отрабатываться новые технологии и управленческие решения в сфере развития культуры. Второй этап — 2026—2030 годы: начнут использовать лучшие практики, которые приобрели на первом этапе.
К результатам относят создание маршрутов в РТ, включая историко-культурные, событийный туризм, мемориальные музеи и усадьбы. Также планируется увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, и в 14 раз число граждан, принимающих участие в добровольческих организациях, и многое другое.
Координатором Стратегии выступит Минкульт РТ.
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