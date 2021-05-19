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Кабмин Татарстана утвердил Стратегию развития культуры республики до 2030 года

14:18, 19.05.2021 1
Кабмин Татарстана утвердил Стратегию развития культуры республики до 2030 года
Фото: Максим Платонов

Кабмин РТ утвердил Стратегию развития культуры Республики Татарстан до 2030 года. Сооветствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. Первый этап — 2021—2025 годы. В это время будут отрабатываться новые технологии и управленческие решения в сфере развития культуры. Второй этап — 2026—2030 годы: начнут использовать лучшие практики, которые приобрели на первом этапе.

фото: realnoevremya.ru (архив)

К результатам относят создание маршрутов в РТ, включая историко-культурные, событийный туризм, мемориальные музеи и усадьбы. Также планируется увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, и в 14 раз число граждан, принимающих участие в добровольческих организациях, и многое другое.

Координатором Стратегии выступит Минкульт РТ.

Ранее в Елабуге после ремонта и реставрации открыли дом-музей российского художника Ивана Шишкина.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 май
    на одного хоккеиста тратят больше денег чем на всю татарскую культуру . Ау , наверху вы там каким местом думаете ?
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