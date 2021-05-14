В Елабуге открыли отреставрированный дом-музей Ивана Шишкина
В Елабуге после ремонта и реставрации открыли дом-музей российского художника Ивана Шишкина, сообщает пресс-служба Елабужского района РТ. Работы на объекте проходили в два этапа.
В 2017—2018 годах в доме-музее проводили ремонтно-реставрационные работы. С сентября 2020 года укрепляли фундамент и своды здания, меняли окна, кровлю и обрешетки. Рабочие также провели отделку фасада с реставрацией декоративных лепных изделий.
Вокруг дома-музея заменили брусчатку, установили фонари, скамейки и урны. На второй этап работ из бюджета Татарстана ушло около 23 млн рублей.
Отметим, что мемориальный дом-музей И.И. Шишкина является памятником истории и культуры федерального значения. Он был построен в 1835 году И.В. Шишкиным — отцом российского художника. В доме прошли детские и юношеские годы Ивана Шишкина.
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