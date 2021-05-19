Марат Садыков поздравил с Днем фармацевтического работника — праздник отмечается впервые

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поздравил сотрудников и ветеранов фармацевтической сферы с Днем фармацевтического работника, сообщает Минздрав республики.



Дата отмечается в России впервые, однако министр отметил исторические корни праздника: 19 мая 1581 года по указу Ивана IV Грозного в России появилась первая аптека, в которой изготавливались и продавались лекарства.

На сегодняшний день в Татарстане фармуслуги оказывают 5 002 специалиста, работает 1 681 аптека. Садыков отметил, что труд и знания фармацевтов оказались особенно важны в период пандемии.

«Дорогие коллеги! Искренне благодарю вас за верность профессии. Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, успехов в выполнении новых проектов, здоровья и благополучия!» — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Правительство России установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника — 19 мая.

Маргарита Головатенко