Госдума приняла закон об ответственности за публикацию данных силовиков
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому вводится ответственность за разглашение данных силовиков и их близких. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
За распространение данных силовиков или их близких, полученных с использованием служебного положения, вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Наказанием также могут стать обязательные работы на срок до 480 часов
«В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные», — говорится в пояснительной записке
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против силовиков на несогласованных акциях.
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