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Мухаметшин назвал причину кризиса печатных СМИ в Татарстане

10:50, 19.05.2021 2
Мухаметшин назвал причину кризиса печатных СМИ в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает, что, несмотря на цифровизацию, печатные СМИ все еще остаются востребованными. Однако действенным механизмом реализации печатной продукции в Татарстане назвал подписку.

«Другой механизм — розничной продажи — претерпевает в республике глубокий кризис. Несмотря на освоение новых форматов, сложно кардинально изменить ситуацию без развития соответствующей инфраструктуры — развития сетей киосков по продаже печатной продукции», — сказал председатель Госсовета РТ.

Сейчас в республике работает 199 киосков, из них 125 — в Казани. Татарстан находится на последнем месте в ПФО по оснащенности киосками печати, однако, по словам Мухаметшина, правительством республики сейчас разрабатывается дорожная карта, система распространения книжной и печатной продукции.

В начале февраля на итоговом совещании агентства «Татмедиа» директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов рассказал о проблемах киосков печати и предложил ряд мер для их спасения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 май
    Несколько лет назад администрация Казани боролась с газетными киосками, очень много их убрали.а сейчас республиканские власти этим озаботились .
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  • Анонимно 19 май
    А в шаурмячных продают газеты, с дымком .
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