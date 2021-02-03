В Татарстане предложили меры по спасению газетных киосков

На итоговом совещании Агентства «Татмедиа» директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов рассказал о проблемах киосков печати и предложил ряд мер для их спасения.

По мнению Хакимзянова, необходимо снижение арендных ставок для газетных павильонов, увеличение сроков аренды земельных участков, нужны льготы по налогообложению, надо компенсировать логистические затраты, вводить льготные тарифы по энергопотреблению, субсидировать строительство павильонов.

Главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» из Свердловской области Евгений Зиновьев рассказал об опыте выстраивания собственной системы распространения. У «Почты России» негуманные расценки, отметил он. Поэтому газета набирает почтальонов, платит им зарплату, а также работает с маленькими местными магазинчиками.

Я вообще ещё с прошлой обложки их фанатом заделался. Сейчас вот тоже очень хорошо получилось. Опубликовано Сергеем Якуповым Среда, 13 мая 2020 г.

Львиная доля продаж газет и журналов идет через хлебные киоски. «Хотим договориться, чтобы пекарни выпустили сорт хорошего черного хлеба и назвали «Ревдинский рабочий хлеб», — сказал Зиновьев.

В то же время главред знаменитой газеты из небольшого уральского города считает, что больших перспектив у печатной версии нет, поэтому редакция развивает сайт. Издание работает только на онлайн-продукты, а газету формирует из того, что уже опубликовано на сайте.

Напомним, главный редактор «Казанских ведомостей», руководитель Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Венера Якупова попросила власти Татарстана поддержать печатный бизнес в республике.

