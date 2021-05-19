Новости общества

19:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мухаметшин раскритиковал журналистов, распространяющих фейки

10:38, 19.05.2021 2
Мухаметшин раскритиковал журналистов, распространяющих фейки
Фото: realnoevremya.ru

Глава Госсовета Фарид Мухаметшин раскритиковал представителей медиасферы, которые занимаются распространением недостоверной информации.

«К сожалению, есть такие представители медиасферы, которые в поисках хайпа, сенсации и просмотров занимаются необоснованными обвинениями или даже распространением фейков — так называемой заведомо ложной информации. На мой взгляд, любая критика должна основываться на фактах, более того, должны быть доступны различные точки зрения на спорную ситуацию. Под этим мы понимаем объективность информации», — сказал он, не уточняя, кого имел ввиду.

Ранее председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем печати Татарстана. В своем обращении от отметил, что корреспонденты первыми, вместе со спецслужбами, оказались около казанской гимназии №175 и сами рассказывали о трагедии со слезами на глазах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 май
    Не фейки это писать то что выгодно властям хоть бы и вранье.
    Ответить
  • Анонимно 19 май
    > любая критика должна основываться на фактах
    да?
    > К сожалению, есть такие представители медиасферы, которые в поисках хайпа, сенсации и просмотров занимаются необоснованными обвинениями или даже распространением фейков
    ну и где же тут факты?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также