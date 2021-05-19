Мухаметшин раскритиковал журналистов, распространяющих фейки

Глава Госсовета Фарид Мухаметшин раскритиковал представителей медиасферы, которые занимаются распространением недостоверной информации.

«К сожалению, есть такие представители медиасферы, которые в поисках хайпа, сенсации и просмотров занимаются необоснованными обвинениями или даже распространением фейков — так называемой заведомо ложной информации. На мой взгляд, любая критика должна основываться на фактах, более того, должны быть доступны различные точки зрения на спорную ситуацию. Под этим мы понимаем объективность информации», — сказал он, не уточняя, кого имел ввиду.

Ранее председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем печати Татарстана. В своем обращении от отметил, что корреспонденты первыми, вместе со спецслужбами, оказались около казанской гимназии №175 и сами рассказывали о трагедии со слезами на глазах.

Ольга Плешкова