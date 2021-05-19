УФАС Татарстана требует вернуть 37 участков в поселке «Ковалинский»

Татарстанское УФАС России требует вернуть в муниципальную собственность 37 земельных участков в Песчаных Ковалях Лаишевского района. Прокурорская проверка установила, что земля 13,2 гектара, которую районные власти выделили застройщику под девелоперский проект малоэтажного жилья, была оформлена в аренду ненадлежащим образом.



Татарстанское УФАС потребовало от лаишевского исполкома отменить постановление о передаче земли застройщику и вернуть ее в муниципальную собственность. Предупреждение должны были исполнить до 22 марта текущего года, но по ходатайству районных властей его продлили до 15 апреля. Однако и к этому сроку ничего не было сделано, хотя муниципалитет написал антимонопольщикам, что довел информацию до районной палаты имущественных и земельных отношений.

29 апреля УФАС возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства.



Подробнее об той истории читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова