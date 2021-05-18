Как в лесах Татарстана следят за соблюдением противопожарного режима — видео

В Татарстане путь в леса федерального значения преграждают шлагбаумы. На входе расположены объявления о противопожарном режиме, введено круглосуточное дежурство, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также лесники вспахивают полосы возле хвойных насаждений. Он помогают минимизировать риск распространения пожара. Такие ограничения будут действовать до начала июня. Противопожарный режим продлили из-за аномальной жары.

Вчера Гидрометцентр РТ продлил штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс). На преобладающей территории республики она сохранится с 17 по 24 мая. В отдельных местах в Татарстане прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».