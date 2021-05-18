За полгода на горячую линию по COVID-19 позвонили более 223 тыс. татарстанцев

В Татарстане за 6 месяцев работы модернизированной горячей линии по вопросам коронавируса 122 в контакт-центр за консультацией обратились 223 088 жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ежедневно на круглосуточную линию поступает более 800 звонков. В основном татарстанцы интересуются, что делать при наличии симптомов коронавируса, просят вызвать на дом врача, записываются на прием к врачу или вакцинацию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среднее время ожидания ответа составляет 6 секунд, средняя длительность разговора — 2,5 минуты. Всего жителей консультируют до 70 операторов в смену.

За 4 месяца с начала кампании по вакцинации от коронавируса было принято 8 632 звонка на запись. Ежедневно на вакцинацию против COVID-19 записываются 70 татарстанцев.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса по номеру 122 в российских регионах начала работать с конца ноября 2020 года.



Татьяна Леухина