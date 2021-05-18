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Магдеев заявил, что детей в челнинскую гимназию «Адымнар» будут брать по результатам тестов

21:06, 18.05.2021 3
Магдеев заявил, что детей в челнинскую гимназию «Адымнар» будут брать по результатам тестов
Фото: gisu.tatarstan.ru

В челнинскую гимназию «Адымнар» детей будут зачислять по результатам тестирования. Об этом заявил мэр Челнов Наиль Магдеев во время прямого эфира в Instagram.

Полилингвальная гимназия будет сдана в эксплуатацию к началу учебного года. Никакой платы за обучение в школе не будет.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Директором гимназии станет действующий директор СОШ №39 Азат Галиев. Школа рассчитана на 1 224 места. Она расположится на проспекте Чулман, неподалеку от лицея №36.

По проекту, в четырехэтажном здании разместится 51 класс: 20 классов начальной школы, 25 классов средней школы и 6 классов старшей школы. Актовый зал школы будет вмещать 560 человек. В гимназии будет два бассейна: один из них — для детей, еще не умеющих плавать.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 май
    А кто будет подводить итоги этих результатов? Очередное балабольство ради пиара.
    Пришло время школы,
    Ученье бесплатно,
    Вот только, какое там образование?,
    Опять там деление наших детей,
    Причина, чин должность отцов, матерей.
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  • Анонимно 07:53
    Дурдом, По другому не скажешь....
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  • Анонимно 08:40
    Все правильно, левым там делать не чего у них есть свои школы пусть там наслаждаются своим" великим и могучим "
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