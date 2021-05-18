Магдеев заявил, что детей в челнинскую гимназию «Адымнар» будут брать по результатам тестов

В челнинскую гимназию «Адымнар» детей будут зачислять по результатам тестирования. Об этом заявил мэр Челнов Наиль Магдеев во время прямого эфира в Instagram.

Полилингвальная гимназия будет сдана в эксплуатацию к началу учебного года. Никакой платы за обучение в школе не будет.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Директором гимназии станет действующий директор СОШ №39 Азат Галиев. Школа рассчитана на 1 224 места. Она расположится на проспекте Чулман, неподалеку от лицея №36.



По проекту, в четырехэтажном здании разместится 51 класс: 20 классов начальной школы, 25 классов средней школы и 6 классов старшей школы. Актовый зал школы будет вмещать 560 человек. В гимназии будет два бассейна: один из них — для детей, еще не умеющих плавать.