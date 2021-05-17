В Казани после ДТП с трамваями врачи спасают ноги пациента

Фото: Максим Платонов

Главный специалист по анестезиологии и реанимации седьмой горбольницы Казани Рафат Садриев рассказал корреспонденту канала «Татарстан-24» о том, что мужчину, который едва не лишился ног в утреннем ДТП с двумя трамваями, оперируют врачи.

«В данный момент идет операция для сохранения конечностей пациента. Обе ноги повреждены. Работают травматологи, хирурги», — сказал он.

«Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, что один человек остается в больнице, идет операция.

В результате столкновения двух трамваев сегодня пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п. 9.10 ПДД: водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию.

Алексей Нечаев