В России почти 300 000 долларовых миллионеров — это много или мало?
По расчетам Credit Suisse, число миллионеров с состоянием более $1 млн с учетом нефинансовых активов в России в 2020 году достигло 297 тыс. человек. Этот показатель за год вырос на 21%, сообщил сегодня РБК.
Людей с миллионом и более долларов именно на банковских счетах в стране значительно меньше: 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн размещают свои средства в российских банках, говорится в исследовании Frank RG. Этот показатель вырос за год на 10,8% с 37 тыс. человек.
Кроме того, в России 44 тыс. клиентов банков с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн. Большая часть банковских вкладов (от 30 млн руб.) состоятельных людей, а также средств под управлением приходится на банки с государственным участием (75,8%).
Динамика прироста числа миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за прошедший год оказалась скромнее, чем в 2018—2019 годах (тогда число состоятельных людей, разместивших средства в российских банках, росло на 24% и 19% соответственно).
297 тысяч долларовых миллионеров — это:
- В 45 раз меньше, чем зарегистрировано людей с доходами ниже прожиточного минимума: согласно данным Росстата, таких 13,5 миллиона.
- Это в 2,3 раза меньше, чем общее количество долларовых миллионеров во Франции: по докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2020, в этой стране миллионерами себя могут назвать 683 тыс. человек.
- И в 67,5 раза меньше, чем в США, стране с самым большим количеством долларовых миллионеров. Там под это определение подпадают аж 20,27 млн человек, свидетельствуют данные того же Credit Suisse.
- Больше, чем население Нижнекамска (240 020 человек).
- Почти в 300 раз больше, чем проживает людей в Иннополисе.
- Почти в 10 раз больше, чем количество граждан государства Сан-Марино.
- В 8 раз меньше, чем госслужащих в России: их число оценивается Минфином в 2,4 млн человек.
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