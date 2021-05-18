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В России почти 300 000 долларовых миллионеров — это много или мало?

16:50, 18.05.2021 5
В России почти 300 000 долларовых миллионеров — это много или мало?

По расчетам Credit Suisse, число миллионеров с состоянием более $1 млн с учетом нефинансовых активов в России в 2020 году достигло 297 тыс. человек. Этот показатель за год вырос на 21%, сообщил сегодня РБК.

Людей с миллионом и более долларов именно на банковских счетах в стране значительно меньше: 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн размещают свои средства в российских банках, говорится в исследовании Frank RG. Этот показатель вырос за год на 10,8% с 37 тыс. человек.

Кроме того, в России 44 тыс. клиентов банков с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн. Большая часть банковских вкладов (от 30 млн руб.) состоятельных людей, а также средств под управлением приходится на банки с государственным участием (75,8%).

Динамика прироста числа миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за прошедший год оказалась скромнее, чем в 2018—2019 годах (тогда число состоятельных людей, разместивших средства в российских банках, росло на 24% и 19% соответственно).

Фото: tut.by

297 тысяч долларовых миллионеров — это:

  • В 45 раз меньше, чем зарегистрировано людей с доходами ниже прожиточного минимума: согласно данным Росстата, таких 13,5 миллиона.
  • Это в 2,3 раза меньше, чем общее количество долларовых миллионеров во Франции: по докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2020, в этой стране миллионерами себя могут назвать 683 тыс. человек.
  • И в 67,5 раза меньше, чем в США, стране с самым большим количеством долларовых миллионеров. Там под это определение подпадают аж 20,27 млн человек, свидетельствуют данные того же Credit Suisse.
  • Больше, чем население Нижнекамска (240 020 человек).
  • Почти в 300 раз больше, чем проживает людей в Иннополисе.
  • Почти в 10 раз больше, чем количество граждан государства Сан-Марино.
  • В 8 раз меньше, чем госслужащих в России: их число оценивается Минфином в 2,4 млн человек.
Алексей Нечаев
ОбществоЭкономикаФинансыБанки
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Мало
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  • Анонимно 18 май
    Маленькая кучка в. Равнении с населением страны
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  • Анонимно 18 май
    Между богатыми и бедными просто пропастище!
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  • Анонимно 18 май
    Мне кажется их гораздо больше
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  • Анонимно 18 май
    Богатые быстро богатеют а бедные становятся еще беднее
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