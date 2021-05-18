В России почти 300 000 долларовых миллионеров — это много или мало?

По расчетам Credit Suisse, число миллионеров с состоянием более $1 млн с учетом нефинансовых активов в России в 2020 году достигло 297 тыс. человек. Этот показатель за год вырос на 21%, сообщил сегодня РБК.

Людей с миллионом и более долларов именно на банковских счетах в стране значительно меньше: 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн размещают свои средства в российских банках, говорится в исследовании Frank RG. Этот показатель вырос за год на 10,8% с 37 тыс. человек.

Кроме того, в России 44 тыс. клиентов банков с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн. Большая часть банковских вкладов (от 30 млн руб.) состоятельных людей, а также средств под управлением приходится на банки с государственным участием (75,8%).



Динамика прироста числа миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за прошедший год оказалась скромнее, чем в 2018—2019 годах (тогда число состоятельных людей, разместивших средства в российских банках, росло на 24% и 19% соответственно).

Фото: tut.by

297 тысяч долларовых миллионеров — это:

В 45 раз меньше, чем зарегистрировано людей с доходами ниже прожиточного минимума: согласно данным Росстата, таких 13,5 миллиона.

согласно данным Росстата, таких 13,5 миллиона. Это в 2,3 раза меньше, чем общее количество долларовых миллионеров во Франции : по докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2020, в этой стране миллионерами себя могут назвать 683 тыс. человек.

: по докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2020, в этой стране миллионерами себя могут назвать 683 тыс. человек. И в 67,5 раза меньше, чем в США , стране с самым большим количеством долларовых миллионеров. Там под это определение подпадают аж 20,27 млн человек, свидетельствуют данные того же Credit Suisse.

, стране с самым большим количеством долларовых миллионеров. Там под это определение подпадают аж 20,27 млн человек, свидетельствуют данные того же Credit Suisse. Больше, чем население Нижнекамска (240 020 человек).

(240 020 человек). Почти в 300 раз больше, чем проживает людей в Иннополисе.



Почти в 10 раз больше, чем количество граждан государства Сан-Марино.

В 8 раз меньше, чем госслужащих в России : их число оценивается Минфином в 2,4 млн человек.



Алексей Нечаев