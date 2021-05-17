СМИ: Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии. Пока российская сторона не дала официального согласия на саммит, пишет «Коммерсант».

Байден предложил Путину встретиться в одной из европейских стран 15—16 июня. В Кремле согласились работать с предложенными датами, однако на официальном уровне согласие о проведении саммита дано не было.

«В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», — пишет газета.

Многое станет ясно на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Собеседники «Коммерсанта» подчеркивают, что пока официальных решений не принято. Швейцария рассматривается как «наиболее вероятная» страна для проведения встречи лидеров двух стран.

В начале мая американские СМИ сообщали, что встреча Путина и Байдена может пройти в Праге. Также допускалось, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане.



Татьяна Леухина