«Ак Барс» официально расстался с нападающим Фисенко

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Михаилом Фисенко. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

У хоккеиста было действующее соглашение, рассчитанное до конца апреля 2022 года.

В прошедшем сезоне Фисенко провел за «Ак Барс» в регулярном чемпионате 40 матчей, в которых отметился 4 (2+2) очками. В плей-офф нападающий сыграл 8 игр и набрал 1 (0+1) результативный балл.

Скорее всего, Фисенко продолжит карьеру в московском «Динамо», куда ранее также перешли Станислав Галиев и Андрей Педан, выступавшие в «Ак Барсе».

Подробнее о нынешней трансферной кампании казанского клуба читайте в материале «Реального времени».