Дина Гарипова спела песню Манижи на татарском языке

Фото: кадр видео

Певица Дина Гарипова записала татарскую версию песни Манижи Russian woman. Так она решила поддержать артистку, которая в 2021 году представляет Россию на конкурсе «Евровидение».

Гарипова опубликовала ролик, в котором поет отрывок из песни Манижи на татарском языке.

«Манижа, я желаю тебе победы! Удачи!!!» — подписала Дина ролик на русском, татарском и английском языках.

Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». Сама Манижа объясняла, что текст песни написан с юмором и отражает некоторые стереотипы жизни в России русской женщины. Она хочет, чтобы песня привели к принятию закона о домашнем насилии в России.

Ольга Плешкова