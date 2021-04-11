Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной
Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», объяснила в интервью The Guardian почему считает себя русской женщиной.
Она отметила, что столкнулась с критикой после победы на российском голосовании. Также певица заявила, что текст песни написан с юмором и отражает некоторые стереотипы жизни в России русской женщины.
По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома.
«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала она.
Кроме того, исполнительница сказала — хочется, чтобы песни привели к принятию закона о домашнем насилии в России.
Ранее песню Манижи «Русская женщина» начали проверять следователи после обращения АНО «Ветеранские вести».
Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».
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