Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной

Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», объяснила в интервью The Guardian почему считает себя русской женщиной.

Она отметила, что столкнулась с критикой после победы на российском голосовании. Также певица заявила, что текст песни написан с юмором и отражает некоторые стереотипы жизни в России русской женщины.

По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала она.





Кроме того, исполнительница сказала — хочется, чтобы песни привели к принятию закона о домашнем насилии в России.

Ранее песню Манижи «Русская женщина» начали проверять следователи после обращения АНО «Ветеранские вести».

Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Алексей Нечаев