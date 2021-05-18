«Ротор» обратился в РПЛ с просьбой расширить лигу до 18 команд

«Ротор» отправил запрос на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Об этом заявил генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

Кроме этого, волгоградцы направили жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) относительно переноса матча 30-го тура между «Уфой» и «Арсеналом» на более поздний срок из-за жаркой погоды. В клубе полагают, что уфимская сторона могла нарушить регламент проведения матчей РПЛ.

«СК «Ротор» в этой ситуации придерживается мнения болельщиков команды. Мы уже написали два письма с просьбой сохранить нам прописку в РПЛ методом расширения лиги еще на две команды.

Также обратились в КДК РФС с просьбой дать здравую оценку произошедшим событиям. Если будет доказано, что был нарушен регламент, то виновные должны быть наказаны по всей строгости дисциплинарных санкций.

Был нарушен спортивный принцип. Я абсолютно уверен, что при параллельных играх матч в Уфе проходил бы совершенно по другому сценарию. Я не увидел борьбы в этой игре. Если бы мы играли в одно время, то «Ротор» сохранил бы прописку в РПЛ», — приводит слова Рекечинского «Матч ТВ».

Фото: vk.com/fc.rotor

По словам Рекечинского, клуб планирует использовать любую возможность ради сохранения прописки команды в РПЛ на следующий сезон.

Напомним, в последнем туре чемпионата «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), ведя до 93-й минуты встречи со счетом 1:0.

Заключительные матчи турнира должны были пройти в одно время, но из-за жары игру в Уфе пришлось отложить на два часа. По окончании встречи в Казани «Уфа» и «Арсенал» начали матч, который завершился удобным результатом для обеих команд. Благодаря этому, «Ротор» остался на 15-м месте — в зоне прямого вылета из лиги.

Подробнее о казанской игре 30-го тура РПЛ читайте в материале «Реального времени».