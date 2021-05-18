Казань станет пилотным городом в программе по поддержке электромобилей

Минэкономики готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. В целях концепции развития — рост доли электромобилей с 0,1% до 15% рынка, сообщает «Коммерсант».



Казань станет одним из пилотных регионов развития концепции в связи с развитием трассы М-12. Также в число пилотных регионов войдут Москва и Санкт-Петербург, Севастополь и Сочи, а еще Калининград.

За исполнение программы возьмется национальный консорциум во главе с КАМАЗом (других автоконцернов не упоминается).

В целом на развитие электротранспорта из федерального бюджета хотят потратить 31,3 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет до 2030 года — 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей из бюджета и внебюджетных фондов.

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Эксперты считают, что доля электрокаров на мировом рынке легковых автомобилей может превысить 50% к 2033 году.

Маргарита Головатенко