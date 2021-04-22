Эксперты: доля электрокаров на мировом авторынке может превысить 50% к 2033 году

Доля электрокаров на мировом рынке легковых автомобилей может превысить 50% к 2033 году, следует из отчета Rystad Energy, посвященного энергопереходу.

В текущем году ожидается, что эти модели автомобилей займут долю в 6,2% на всем рынке легковых авто.

«Распространение электромобилей на рынке быстро растет в результате ускорения энергоперехода…. Доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в мире в 2026 году увеличится в четыре раза с 4,6% в прошлом году и превысит 50% с 2033 года», — передает сообщение агентство «Прайм».

Также отмечается, что к 2050 году доля электромобилей вырастет почти до 100% во всех регионах, кроме Африки.

Ранее сообщалось, что на муниципальных парковках Казани планируют развивать сети электрозарядных станций. Решение принято с целью развития экологически чистого транспорта, расширения рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры.