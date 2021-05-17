В Челнах задержали мужчину, который разгуливал по городу с ружьем

Полицейские установили личность мужчины, который накануне разгуливал с ружьем по Набережным Челнам. Оружие уже изъяли, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Татарстану.

Мужчина рассказал, что в тот день он был пьян и решил пойти пострелять по банкам. У него было пневматическое ружье.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в полицию сообщений от очевидцев не поступало. Видео с мужчиной с ружьем появилось в социальных сетях, пишет ТАСС.

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