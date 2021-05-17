Триллион рублей бюджетных кредитов регионам — это много или мало?

На реализацию поручения президента России Владимира Путина по бюджетным кредитам регионам планируется выделить до 1,055 трлн рублей. Это следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

Напомним, тему бюджетных кредитов Владимир Путин затрагивал в послании Федеральному собранию 21 апреля. Президент предложил выделить властям субъектов бюджетные кредиты, которые позволили бы заместить тот объем их коммерческого долга, который превышает 25% их собственных доходов. Кроме того, Путин предложил реструктурировать кредиты, ранее выданные регионам федеральным центром, продлив их срок действия до 2029 года.

Фото kremlin.ru

Еще одно предложение Путина, касающееся кредитов для регионов: инфраструктурный бюджетный кредит по ставке до 3% со сроком погашения 15 лет. Такие кредиты планируют выдавать под конкретные проекты, причем чем меньше долгов накопил регион, тем больше он сможет получить дешевых инфраструктурных кредитов.

Из озвученной суммы в 1,05 трлн рублей объем бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составит до 500 млрд руб., эти кредиты будут предоставляться в период до 2023 года

Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации коммерческого долга регионов и муниципалитетов до 2029 года запланирован до 337 млрд руб. Объем бюджетных кредитов регионам для рефинансирования ранее привлеченных бюджетных кредитов составит 218 млрд рублей.

Фото: Игорь Самохвалов / pnp.ru

1,055 трлн рублей бюджетных кредитов — это:

— В 2,4 раза меньше, чем совокупный долг региональных бюджетов — в марте этого года АКРА оценивало его в 2,4 трлн рублей.

— В два раза больше, чем объем кредитов, которые регионы взяли в банках — по оценке того же АКРА, это около полутриллиона рублей.

— В шесть раз меньше той суммы, которую, по мнению агентства S&P, могли бы привлечь региональные и муниципальные бюджеты без серьезного ухудшения кредитоспособности, — это 6 трлн рублей.

— В 10,8 раза больше, чем госдолг Татарстана: на 1 апреля он составляет 97,69 млрд рублей.

— В 2,63 раза больше, чем потребуется на социальную часть послания Путина — расходы на нее оценили в 400 млрд рублей.

— Почти пять Универсиад-2013: Татарстан потратил на Игры 228 млрд рублей. В 16,6 раза больше, чем сумма, которую Татарстан занял на Универсиаду у бюджета России, — 63,5 млрд рублей.

Александр Артемьев