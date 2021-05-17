Реконструкцию казанского парка «Черное озеро» планируется завершить в этом году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани реконструкцию парка «Черное озеро» планируется завершить в этом летнем сезоне, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

В общественном пространстве благоустроят территорию между двумя восстановленными павильонами, тут предстоит закончить работу с коммуникациями и организовать навигацию. В парке также установят дополнительные малые архитектурные формы и обновят покрытие забора.

Работы на «Черном озере» проводятся по республиканской программе благоустройства общественных пространств, напомнил Гарипов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо благоустройства «Черного озера», в Казани в этом году планируется обновить штукатурное покрытие центральной арки в парке «Крылья Советов» и забора в Лядском саду. В планах также покраска забора в парке им. Урицкого, ремонт горок в «Калейдоскопе» и «Крыльях Советов». В парке «Сосновая роща» рабочие отремонтируют скамейки.

В прошлом году на «Черном озере» провели реконструкцию Арки влюбленных. Работы проводились в рамках третьей очереди реконструкции пространства. Рабочие укрепили фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра.



Татьяна Демина