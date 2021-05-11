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Происшествия

В Крыму уничтожили вооруженного боевика

21:56, 11.05.2021
В Крыму уничтожили вооруженного боевика
Фото: realnoevremya.ru

Под Симферополем ликвидировали объявленного в розыск члена международных террористических организаций. При задержании он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, то есть оказал вооруженное сопротивление.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Федеральной службы безопасности за последние два года в России спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 террористических преступлений, 78 из которых — теракты. В стране пресекли деятельность ряда ячеек террористических организаций, в частности разгромили бандподполье на Северном Кавказе.

Татьяна Демина
Происшествия
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