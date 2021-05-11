В Крыму уничтожили вооруженного боевика

Под Симферополем ликвидировали объявленного в розыск члена международных террористических организаций. При задержании он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, то есть оказал вооруженное сопротивление.



Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Федеральной службы безопасности за последние два года в России спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 террористических преступлений, 78 из которых — теракты. В стране пресекли деятельность ряда ячеек террористических организаций, в частности разгромили бандподполье на Северном Кавказе.



Татьяна Демина