«Ак Барс» подписал новый однолетний контракт с Любимовым

Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов продолжит выступать за команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист подписал новое соглашение, рассчитанное до конца апреля 2022 года.

29-летний Любимов перешел в «Ак Барс» в декабре прошлого года из московского «Спартака». За казанский клуб он успел сыграть 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 2 (0+2) очка.

Фото: ak-bars.ru

Всего в лиге Любимов провел 442 встречи, в которых он отметился 99 (48+51) баллами за результативность. До «Ак Барса» нападающий выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Спартак».

Напомним, ранее казанцы не смогли удержать в клубе ведущего защитника Альберта Яруллина, а также третьего снайпера команды Станислава Галиева. Подробнее о нынешней трансферной кампании «Ак Барса» читайте в материале «Реального времени».