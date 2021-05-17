Минпросвещения выявило неточности в 70% образовательных программ по истории

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство просвещения проверило свыше 2,5 тыс. программ по предмету «История» для старших классов. В 70% из них ведомство выявило серьезные проблемы, требующие исправления.

В Минпросвещения сообщили, что более половины образовательных программ по истории не в полной мере отображали ключевые события или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и некоторых других событий, важных «для сохранения исторической памяти», пишет ТАСС.

Напомним, в апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство проверит учебники по истории после того, как президент страны Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в некоторых учебниках отсутствует информация об основных ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо этого, Минпросвещения пообещало заменить учебники, в которых события Сталинградской битвы освещены недостаточно подробно. Убрать такие учебники из программы планируют уже с 1 сентября. Также Кравцов пообещал, что в организациях, где использовали такие материалы, будет усилен курс истории.



Татьяна Демина