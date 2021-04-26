РУСАДА дисквалифицировало российского хоккеиста за применение допинга

Нападающий «Сахалина» Михаил Климчук отстранен от хоккейной деятельности за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Климчук нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Хоккеист дисквалифицирован сроком на два года. При этом половину своего отстранения он уже отбыл. Установленный РУСАДА срок начал свой отсчет с 20 мая 2020 года.

Фото: vk.com/oneteamsakhalin

Отметим, что год назад Климчук стал лучшим игроком регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги (АХЛ), а его команда выиграла турнир. Плей-офф, а также нынешний сезон лиги были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее на четыре года за нарушение антидопинговых правил был отстранен российский двоеборец Алексей Серегин.