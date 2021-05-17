«Нефтехимик» объявил об уходе двух игроков основной команды

Полузащитники Ильдар Алекперов и Бобир Давлатов покинули «Нефтехимик». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

«Мы благодарим Ильдара и Бобира за время, проведенное в составе черно-зеленых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Алекперов перешел в «Нефтехимик» осенью прошлого года и успел сыграть 20 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Давлатов провел в составе нижнекамцев 15 игр и отдал 4 ассиста.

Напомним, завершившийся чемпионат ФНЛ «Нефтехимик» закончил на седьмой позиции в турнирной таблице. Подробнее об итогах сезона для нижнекамского клуба читайте в материале «Реального времени».