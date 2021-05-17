Новости спорта

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» объявил об уходе двух игроков основной команды

12:20, 17.05.2021 1
«Нефтехимик» объявил об уходе двух игроков основной команды
Фото: fcnh.ru

Полузащитники Ильдар Алекперов и Бобир Давлатов покинули «Нефтехимик». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

«Мы благодарим Ильдара и Бобира за время, проведенное в составе черно-зеленых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Алекперов перешел в «Нефтехимик» осенью прошлого года и успел сыграть 20 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Давлатов провел в составе нижнекамцев 15 игр и отдал 4 ассиста.

Напомним, завершившийся чемпионат ФНЛ «Нефтехимик» закончил на седьмой позиции в турнирной таблице. Подробнее об итогах сезона для нижнекамского клуба читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 май
    Хватит уже пиарить никому не нужных, обычных уличных футболистов. Пусть на производство работать идут.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также