В казанских школах до конца учебного года усилят охрану

Фото: Максим Платонов

До конца учебного года охрану казанских школ усилят за счет сотрудников опорных пунктов общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Также есть договоренность с органами внутренних дел об усилении патрулирования прилегающих к школам территорий

— Та система безопасности, которая была в 175-й школе, она сработала, пожарная сигнализация, все 54 камеры видеонаблюдения, система оповещения, металлоискатель. Директор школы смогла предупредить через громкоговоритель, сигнал получили, что спасло десятки жизней, — добавил Метшин.

Этой системы оказалось недостаточно, подчеркнул мэр, что является проблемой не конкретно 175-й школы и не конкретно Казани. Метшин также попросил Управление образования принять самое активное участие в разработке единого стандарта системы безопасности для школ, которую будут разрабатывать на федеральном уровне.

В понедельник ученики выпускных классов казанской гимназии №175, в которой 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе. Их занятия будут проходить в школе №174.

