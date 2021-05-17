В казанских школах до конца учебного года усилят охрану
До конца учебного года охрану казанских школ усилят за счет сотрудников опорных пунктов общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Также есть договоренность с органами внутренних дел об усилении патрулирования прилегающих к школам территорий
— Та система безопасности, которая была в 175-й школе, она сработала, пожарная сигнализация, все 54 камеры видеонаблюдения, система оповещения, металлоискатель. Директор школы смогла предупредить через громкоговоритель, сигнал получили, что спасло десятки жизней, — добавил Метшин.
Этой системы оказалось недостаточно, подчеркнул мэр, что является проблемой не конкретно 175-й школы и не конкретно Казани. Метшин также попросил Управление образования принять самое активное участие в разработке единого стандарта системы безопасности для школ, которую будут разрабатывать на федеральном уровне.
В понедельник ученики выпускных классов казанской гимназии №175, в которой 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе. Их занятия будут проходить в школе №174.
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