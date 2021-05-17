Банки запустят сервис по снятию денег с чужой карты в следующем году

В 2022 году банки начнут массово внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. Ввести такой функционал планируют «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. ВТБ пока хочет протестировать функционал, сообщают «Известия».



Предполагается, что в мобильном приложении появится возможность генерации QR-кода на получение определенной суммы и отправки его любому человеку. Тот сможет забрать деньги в банкомате, отсканировав код. Пополнить счет можно будет таким же образом.

Эксперты считают, что у такой системы сразу несколько недостатков, связанных с рисками мошенничества. В их числе — перехват кода, злоумышленник в банке и подбор ключа.

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Ранее эксперт объяснял, как мошенники могут узнать данные онлайн-банка. Злоумышленники могут изменить аутентификационные данные клиента путем перехвата СМС и так получить доступ к личному кабинету. Также им нужна информация о данных карты, логин и пароль. Если логином служит номер телефона, то злоумышленник узнает его сразу. Проще проникнуть в личный кабинет, если для восстановления доступа необходим лишь номер телефона.

Маргарита Головатенко