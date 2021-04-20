Получателям маткапитала упростили возможность рефинансировать ипотеку

Семьям с детьми, которые приобрели квартиру в ипотеку при помощи материнского капитала, разрешат оформлять квартиру на детей после полного погашения ипотечного кредита. Это сделано для того, чтобы люди могли беспрепятственно рефинансировать свои ипотечные кредиты.

По прежним правилам, в течение полугода после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. Так, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственником которой являлись несовершеннолетние. Если в будущем такой заемщик переставал выплачивать кредит, банку было непросто взыскать недвижимость. Поэтому из-за рисков банки не рефинансировали кредит под более низкий процент.

Теперь оформить долю детям возможно после полного погашения кредита у банка, сообщается на сайте Кабмина. Это позволит семьям с детьми рефинансироваться наравне с другими гражданами.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обращался в Госдуму с предложением расширить возможности использования маткапитала.



Ольга Плешкова