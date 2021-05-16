Арестован еще один участник банды Басаева

Еще один участник банды Басаева, принимавший участие в нападении на Дагестан в 1999 году, арестован судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе расследования при содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к совершению указанных преступлений. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 и ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего)», — заявили в пресс-службе.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело продолжается.

Отмечается, что в середине июля 1999 года указанное лицо добровольно вступило в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняло активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В прошлом году в Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

